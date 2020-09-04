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04.09.2020 09:14
Рубрика: Происшествия

На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке

Текст: Татьяна Воробьева

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес сегодня приговор одному из двух сообщников, которые этим летом посреди белого дня похитили человека со стройплощадки в центре города. "Фигурант признал свою вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривалось отдельно", - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Фото: iStock
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Напомним, 9 июля в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором двое неизвестных в масках силой усаживают третьего в машину ВАЗ-2114 черного цвета и увозят. Инцидент случился на улице Шейнкмана и был заснят камерами наружного наблюдения.

Как рассказали в облпрокуратуре, похищенного (владельца одного из частных жилых домов) позднее вечером нашли живым. Он сообщил, что его вывезли в лес и отпустили.

Сегодня на основании доказательств, представленных гособвинителем, одного из злоумышленников признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц) и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно (плюс - четырехлетний испытательный срок).

Уголовное дело его подельника еще находится на рассмотрении в Ленинском райсуде.

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