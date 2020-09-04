Сериал на выходные: британский комедийный детектив "Ошибка 404"

Весной этого года канал Sky One выпустил сериал "Ошибка 404" (Code 404) со Стивеном Грэмом и Дэниелом Мейсом в главных ролях. И несмотря на то, что у этой работы есть очевидные слабые места, она обладает рядом неоспоримых достоинств и неизбежно привлечет внимание тех, кому по душе британский юмор, а также ни с чем не сравнимое умение уроженцев этой страны беспощадно издеваться над некоторыми чертами национального характера и с упоением развенчивать мифы о самоотверженности организованного человеческого времяпрепровождения.

Если скрестить добротный детективный сериал (а так и происходит - Грэм известен многим по процедуралу "По долгу службы"), добавить в него частичку "Офиса" за авторством Рики Джервейса, капнуть яда, которым истекает Армандо Иануччи "В гуще событий", приправить все верховенским "Робокопом" и отменить серьезность и продуманность "Черного зеркала", то получится что-то вроде "Ошибки 404". Жалко только, что создателям не удалось найти верный баланс между этими составляющими, заодно подчинив результат динамике детективного сериала. Однако съемочная команда при желании еще может это исправить, так как проект был продлен на второй сезон.

В центре повествования - два инспектора полиции, Рой Карвер (Грэм), который косит под простачка, но на деле сам себе на уме, и откровенно придурковатый Джон Мейджор (Мейс). Некомпетентность последнего Рой из приятельских чувств привычно прикрывает, но терпению и настороженности наступает конец, как водится, в самое неподходящее время. Отвлекшись на телефонный звонок, Рой на несколько секунд упускает из виду ход оперативно-розыскных мероприятий с участием Джона, и тот погибает. Пришибленный горем и чувством вины Рой сближается с овдовевшей Келли, и жизнь приобретает какое-то подобие нормальности.

Но год спустя бравый Джон Мейджор как ни в чем не бывало предстает перед оторопевшим Роем с Келли (судорожно пытающимися скрыть произошедшее между ними) и не менее обескураженными коллегами. Оказалось, Джон стал участником пилотной программы по объединению возможностей искусственного интеллекта с человеческим телом, биообъектом, как это с некоторых пор стало модно именовать. И благодаря этому был возвращен к жизни.

Итог таков - с чипом, постоянными обновлениями "софта" или без них - Джон все такой же придурок, как и был, а Рой возвращается к привычной роли няньки. Только теперь предсказать, когда незадачливый коллега проявит свою недалекость, невозможно, так как - вот так сюрприз! - компьютерные улучшения исходят из своей собственной, а не человеческой логики. Судя по всему, из-за какого-то сбоя в настройках Джон неожиданно открывает в себе способности по скручиванию различных фигурок из длинных воздушных шариков и много всего другого, носящего компульсивный характер.

Горе-инспектор вообще не понимает, что можно говорить, а что нет, не видит разницы между обездвиживанием подозреваемого и, к примеру, его убийством на месте (чтоб не трепыхался и меньше мороки). Зато его периодически тянет на семейные откровения на рабочем месте. К черту контекст, в конце концов, если в рамках допроса выясняются подробности о чьем-то муже. Словом, он эдакий странный подвид британца, открыто делающий все то, о чем обычный уроженец Соединенного Королевства веками грезит лишь в смелых сновидениях. И немного сверх того.

Но вот окружающие, полноценные люди, без наночипов и флэшек в башке, они действительно ничем не отличаются в лучшую сторону, кроме конформности поведения . Сотрудники отделения полиции абсолютно не компетентны, коррумпированы и ленивы до такой степени, что за давностью лет способность анализировать или хотя бы думать у них совершенно атрофировалась. Одни откровенно смеются над Джоном, другие смотрят на него со страхом, смешанным с восхищением, третьи воспринимают его чуть ли не как собственность государства и силовой структуры.

А главное - все эти люди, от рядового полицейского до начальников ровным счетом ничего не смыслят в этической подоплеке произошедшего, слепо доверяют программистам, ожидая от них очередного чуда, не понимая, чем чревато это безграничное инертное доверие. А программисты-то криворукие! И ничем не лучше пресловутых "сумасшедших ученых". Им чисто умозрительно интересно, что будет, если пойти немного дальше запланированного. Все равно ведь экспериментальный образец был обречен.

А тут еще и… желание вышестоящего руководства прекратить дорогостоящий эксперимент и "выключить" биоробота. Так как он не совсем человек, это же не убийство, правда? И вот уже Рой с Джоном на время преодолевают собственные противоречия и объединяются в едином осмысленном порыве - спасти Джона. С точки зрения человеческих отношений - все правильно, только вот… не спасает ли искусственный интеллект сам себя, до времени превращаясь в волка в овечьей шкуре и извлекая для себя выгоду из чужих сантиментов?

"Ошибка 404" местами уморительна, местами предсказуема, детективная линия то откровенно провисает, то с ускорением усложняет себя какими-то странными кульбитами, но в свойственной британцам манере самоиронии и напускной дурашливости вскрывает множество противоречий и дилемм, с которыми в данном случае только предстоит столкнуться каждому, а не абстрактному человечеству в целом. Она чем-то напоминает "Доктора Кто", которого смотрят не из-за эпических баталий и множества причудливых героев на любой вкус (за этим - прямиком к Marvel), а в поисках соразмерности, ради вполне земной достоверности, пусть и переодетой в нечто космическое, а также ради легально разрешенной порции меланхолии. Ведь это все понарошку. Правда, если присмотреться, не до конца.