УАЗ показал "Буханку", которую лучше никогда не выпускать

УАЗ опубликовал рендер нового поколения "Буханки", автором которого является независимый дизайнер Андрей Давыдов. Он приурочил свой проект к столетию СССР.

Автомобиль на рендерном изображении имеет узкую светодиодную оптику, большие зеркала заднего вида, мощные рейлинги и очень широкое расстояние между колёсами.

Так как это фантазия не тему, то ни о каких технических характеристиках представленного автомобиля не может быть и речи.

Реальная "Буханка" и модификации на её базе оснащаются бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра мощностью 112 л.с., 5-ступенчатой МКП, системой полного привода с двуступенчатой "раздаткой" с понижающей передачей. Цена на модель "Комби" с пятиместным салоном - 780 000 рублей, остеклённый фургон стоит на 5 тысяч дороже.

Ранее УАЗ публиковал изображения концепта преемника "Хантера".