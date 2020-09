Один из разработчиков Windows 95 рассказал о "пасхальном яйце", спрятанном в легендарной операционной системе, которая недавно отметила свой 25-летний юбилей.

"Windows 95 получила множество новых функций благодаря трем годам работы сотен людей. Но кто эти люди?" - говорит Джефф Парсонс в видео, опубликованном на YouTube.

"Пасхалка" проливает свет на этот вопрос. Чтобы открыть секретное послание от разработчиков, нужно создать на компьютере под управлением Windows 95 папку и дать ей название: "and now, the moment you"ve all been waiting for". Затем необходимо переименовать ее в "we proudly present for your viewing pleasure" и затем еще раз - в "The Microsoft Windows 95 Product Team!".

После этих замысловатых манипуляций (хотя несложно заметить, что все три названия, если их объединить, похожи на презентационную фразу) запустится видео, которое под MID-музыку представит всех создателей Windows 95. Ролик длится около 12 минут.