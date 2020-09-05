Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.09.2020 19:19
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ продолжит поставки машинокомплектов на украинский ЗАЗ

Текст: Юрий Зубко
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Российский АвтоВАЗ продолжит поставки машинокомплектов на украинский ЗАЗ. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, в августе кроме седана были также отгружены лифтбеки Granta.

Фото: Борис Захаров
Lada Largus Cross в новой версии Quest: еще не рестайлинг, но уже лучше

В сентябре поставки продолжатся, наряду с кузовами для сборки Lada Largus и Lada Xray. Все автомобили идентичны российским и никак не адаптированы под местный рынок.

Ранее сообщалось, что производство Lada будет организовано на ЗАЗе, однако руководство предприятия опровергло эту новость, сообщив, что говорить об этом рано, так как Запорожский автозавод пока проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault.

Напомним, до 2020 года АвтоВАЗ экспортировал готовые Lada на Украину. С 1 января нынешнего года украинские власти ввели запрет на импорт легковушек российского происхождения. На ЗАЗе давно не собирали легковые автомобили и сотрудничество с Lada в лице Renault Group позволит предприятию удержаться на плаву.

В АвтоВАЗе никак не комментируют информацию о поставках машинокомплектов на Украину.

#Lada