Российский АвтоВАЗ продолжит поставки машинокомплектов на украинский ЗАЗ. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, в августе кроме седана были также отгружены лифтбеки Granta.

В сентябре поставки продолжатся, наряду с кузовами для сборки Lada Largus и Lada Xray. Все автомобили идентичны российским и никак не адаптированы под местный рынок.

Ранее сообщалось, что производство Lada будет организовано на ЗАЗе, однако руководство предприятия опровергло эту новость, сообщив, что говорить об этом рано, так как Запорожский автозавод пока проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault.

Напомним, до 2020 года АвтоВАЗ экспортировал готовые Lada на Украину. С 1 января нынешнего года украинские власти ввели запрет на импорт легковушек российского происхождения. На ЗАЗе давно не собирали легковые автомобили и сотрудничество с Lada в лице Renault Group позволит предприятию удержаться на плаву.

В АвтоВАЗе никак не комментируют информацию о поставках машинокомплектов на Украину.