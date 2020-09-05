Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО

Напомним, ранее начали действовать поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют страховщикам назначать персонально тарифы для каждого водителя.

В узких границах коридора от минимально до максимальной ставки разница и так была бы довольно существенной с учетом повышающих или понижающих коэффициентов. Но Центробанк еще больше раздвинул эти рамки, и теперь аккуратным водителям полис будет еще дешевле, а рискованным - дороже.

Согласно этому указанию нижняя планка для владельцев легковушек - физических лиц опустилась с 2746 рублей до 2476 рублей. А верхняя выросла с 4942 рублей до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширился на 20%, как вверх, так и вниз. На столько же шире он стал и для владельцев грузовиков.

Для владельцев автобусов нижняя граница опустилась на 5 %, верхняя осталась неизменной.

Довольно сильно изменился тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднялась на 30%. Правда, на столько же опустилась и нижняя.

Изменился территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизился более чем в 180 населенных пунктах РФ. Сильнее всего - на 5,2% - он снизился в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 1,99). На 5% - с 2 до 1,9 - территориальный коэффициент уменьшился в Москве, Казани, Перми, Сургуте и Тюмени.

Также изменился коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырос. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет он снизился.