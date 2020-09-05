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05.09.2020 00:11
Рубрика: Спорт

Как болельщики "Барселоны" отреагировали на то, что Месси остается в клубе

Текст: Максим Макарычев
В пятницу болельщики "Барселоны" вздохнули с облегчением после того, как Лионель Месси объявил, что решил остаться в каталонском клубе еще на один сезон. Месси, который в августе сделал шокирующее заявление о том, что хочет покинуть свой "клуб всей жизни", сказал, что продлит свой контракт до 2021 года, чтобы избежать иска к нему со стороны "Барсы", напоминает Reuters.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Большинство из болельщиков ликуют от того, что Месси будет выходить на стадион "Камп Ноу" в домашних играх клуба, которые будут проходить еще неопределенное время при ограниченном количестве зрителей. "Если он сможет остаться еще на один год, и мы сможем извлечь из него максимум пользы и пойти посмотреть, как он играет на стадионе, для меня эта новость является очень позитивной", - сказал 31-летний болельщик "Барселоны" Ориол Вивес. По словам фаната "Барсы" Хорхе Соса, это самая долгожданная новость для болельщиков "Барселоны", потому что "он лучший игрок в мире".

Тем не менее, некоторые фанаты выразили мнение, что сага с уходом аргентинца из "Барселоны" испортила отношения Месси с клубом. "Я думаю, что это хорошо, что он не уходит, но, честно говоря, это плохо для "Барселоны", потому что он не производит впечатления футболиста, который хочет играть за команду", - сказал Сержи Рода.

Отметим, что 33-летний нападающий нанес удар по руководству клуба во время заявления о своем намерении остаться в команде. "Управление клубом во главе с [президентом Хосепом Марией] Бартомеу - это катастрофа", - цитирует слова Месси Goal.com. Это мнение своего кумира поддержали некоторые болельщики "Барсы" в пятницу. "Вся эта ситуация была очень неприятной. Я думаю, что большая часть вины лежит на руководстве", - сказал один из давних болельщиков клуба.

Фото: Пётр Олизаров / РИА Новости
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Тем временем испанские медиа продолжают скептически оценивать эту историю, о чем говорят заголовки их статей. В частности, El Mundo публикует материал с шапкой - "Месси остается в "Барселоне" против своей воли", а ведущая спортивная ежедневная газета Marca статью - "Месси остается ... но с множеством "но".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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