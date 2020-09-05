"Крестный отец 3" получит новую версию

Режиссёр кинотрилогии "Крестный отец" Фрэнсис Форд Коппола заявил, что намерен выпустить новую версию "Крестного отца 3", которая получит название "Крёстный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне" .

По его словам, новый фильм должен будет стать "более подходящим завершением кинотрилогии".

"Для данной версии финала я создал новое начало и конец, а также переставил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики", - поделился деталями Коппола.

В дополнение к произведенным перестановкам фильм будет отреставрирован в формате 4K, сообщает The Film Stage.

Для трудоемкой реконструкций фильма режиссеру и его команде понадобилось просеять 300 картонных коробок с пленкой, чтобы заменить ими в общей сложности 50 кадров с низким разрешением, устранить царапины, пятна и другие недочёты, которые ранее не могли быть устранены из-за технологических ограничений.

Сначала фильм будет показан в ограниченном кругу кинотеатров в декабре этого года, на который приходится 30-летний юбилей оригинала, а позже зритель получит возможность насладиться новой режиссерской версией уже на цифровых платформах.

В 2008 году Коппола также отреставрировал фильмы "Крестный отец" и "Крестный отец 2", однако тогда изначальный сюжет не претерпел никаких изменений. А недавно он выпустил окончательный монтаж "Апокалипсиса сегодня".

В прошлом году Коппола также отметился тем, что поддержал высказывания Мартина Скорсезе о фильмах Marvel, назвав их "презренными", согласившись, что комикс-адаптации сравнимы с парком аттракционов, которые не имеют ничего общего с кино.