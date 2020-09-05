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Рубрика: В мире

Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Администрация президента США Дональда Трампа провела переговоры с мэром Вашингтона Мюриэл Боузер. Градоначальник согласилась предпринять необходимые шаги для предотвращения беспорядков, чтобы не лишаться федерального финансирования.

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Об этом Трамп сообщил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме. "Мы только что говорили с мэром Боузер, и она готова делать все, что потребуется. У нас с ней был очень хороший разговор", - цитирует ТАСС американского лидера.

Напомним, на этой неделе хозяин Белого дома подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Данные меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона, власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям".

Позже Трамп раскритиковал власти Вашингтона за намерение убрать или переименовать ряд памятников в столице, включая статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба и первого американского президента Джорджа Вашингтона. Эти и многие другие объекты якобы не отвечают ценностям округа Колумбия.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Волна общественного возмущения привела также к повышенному вниманию к сохраняющейся в США расовой дискриминации в различных сферах жизни.

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