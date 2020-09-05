На разработку Cyberpunk 2077 потратили более 120 млн долларов

Новости

МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем 18:46
В Австралии произведены десятки арестов митингующих против карантина 18:41
Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы 18:39
Россия одержала победу в "Танковом биатлоне" 18:19
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии 18:14
На полигоне Брестский наградили победителей "АрМИ-2020" 18:00
Жерар Депардье принял православие 16:56
Зась прокомментировал перспективы сотрудничества ОДКБ и Сербии 16:40
Москва обвинила Запад в многолетней работе над "Новичком" 16:34
Первый электрокроссовер VW рассекретили под видом прототипа 16:30
В Москве избили топ-блогера Марьяну Ро 16:24
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток-2" 16:12
В Татарстане открылась анимационная школа "Союзмультфильма" 16:02
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 16:01
Собчак рассказала Муцениеце, из-за чего бросила Виторгана 15:48
Лукашенко: Договоренности с РФ дают положительный результат для Беларуси 15:27
"Крестный отец 3" получит новую версию 15:16
Умер актер из фильма "Головой об стену" Бирол Унел 15:04
Собянин назвал врачей героями 14:18
Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии 14:15
Тедеско рассказал о секрете успеха "Спартака" на старте сезона 14:06
Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы 13:57
Столичные спасатели примерили роль экскурсоводов 13:51
Путин оценил работу московских властей в пандемию 13:42
В Москве открыли дополнительные пункты вакцинации от гриппа 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 17:40
Рубрика: Digital

На разработку Cyberpunk 2077 потратили более 120 млн долларов

Текст: Иван Черноусов

Польские разработчики CD Projekt RED потратили на разработку игры Cyberpunk 2077 более 120 млн долларов. Об этом сообщается в отчете компании.

С 1 января по 30 июня совокупные расходы компании на создание компьютерных игр составили 121 млн долларов. При этом главным проектом поляков является Cyberpunk 2077, релиз которого должен состоятся 19 ноября 2020 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но затем ее перенесут и новое поколение консолей.

"Ведьмак 3" выйдет на новом поколении консолей и ПК

Авторы обещают, что к моменту выхода следующего финансового отчета, игра уже выйдет, таким образом, велика вероятность, что 19 ноября станет "настоящей" датой релиза. Игру уже переносили целых два раза - сначала она должна была выйти 16 апреля, но из-за пандемии ее подвинули на 17 сентября, а позже перенесли еще на 2 месяца - поскольку было необходимо "сбалансировать все механики и устранить различные недочеты".

Digital Игры

Главное сегодня

Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин: Второй волны коронавируса в России нет
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"