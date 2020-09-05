На разработку Cyberpunk 2077 потратили более 120 млн долларов

Польские разработчики CD Projekt RED потратили на разработку игры Cyberpunk 2077 более 120 млн долларов. Об этом сообщается в отчете компании.

С 1 января по 30 июня совокупные расходы компании на создание компьютерных игр составили 121 млн долларов. При этом главным проектом поляков является Cyberpunk 2077, релиз которого должен состоятся 19 ноября 2020 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но затем ее перенесут и новое поколение консолей.

Авторы обещают, что к моменту выхода следующего финансового отчета, игра уже выйдет, таким образом, велика вероятность, что 19 ноября станет "настоящей" датой релиза. Игру уже переносили целых два раза - сначала она должна была выйти 16 апреля, но из-за пандемии ее подвинули на 17 сентября, а позже перенесли еще на 2 месяца - поскольку было необходимо "сбалансировать все механики и устранить различные недочеты".