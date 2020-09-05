Первый электрокроссовер VW рассекретили под видом прототипа

The ID 4, @UKVolkswagen's first electric SUV, is edging closer by the day - and now we've driven it in prototype form ahead of its official debut https://t.co/XMA1Jo0Z66 pic.twitter.com/zlN0H3Qpq2 — Autocar (@autocar) September 3, 2020

Журналисты, видимо, следуя указания маркетологов немецкого бренда, отмечают, что им в руки попал "прототип" модели. Однако ясно, что это серийный вариант. В крайнем случае - он именно таким и будет. С волнообразной линией кузова, закрытой решеткой радиатора, оригинальными небольшими фарами, расположенными под ними нишами со светодиодами, широкой задней стойкой, крупными колесами, контрастной крышей с панорамным люком и по-дизайнерски интересным задним бампером.

Салон же в точности совпал с тем, что накануне компания представила на официальных изображениях. С маленьким вынесенным в отдельный блок щитком приборов и большим экраном мультимедиа. Особую ценность представляют снимки второго ряда, где пассажиру явно достаточно свободного места, и багажного отсека. Напомним, в нем поместится груз объемом 543 литра.

Любопытно, что обозревателю Грегу Кейблу разгон автомобиля показался даже "более энергичным, чем нужно". Но он отметил, что первые ID.4, у которых будет только задний привод, ограничат в скорости до 160 км/ч. Журналиста порадовала управляемость, руль показался достаточно отзывчивым, многорычажная подвеска обеспечила плавное движение даже на грунтовой дороге. Запас хода оценен в 500 км. Названа и ориентировочная стоимость - 33 тысячи фунтов стерлингов, то есть примерно 3,3 млн рублей.

Volkswagen явно делает ставку на эту модель. "Никогда прежде электромобиль не создавался с таким глобальным мировоззрением. ID.4 окажет большое влияние на каждый из трех наших важнейших рынков - в Европе, Китае и Северной Америке", - передает Autocar слова нового главы марки Ральфа Брандштеттера. Ждать премьеры осталось недолго. Ее обещают провести до конца сентября.