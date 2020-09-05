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05.09.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Первый электрокроссовер VW рассекретили под видом прототипа

Текст: Андрей Полухин
Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 впервые засветился на "живых" фото. Рассекретили его наши коллеги из британского Autocar, которым уже удалось протестировать многообещающую новинку.

Журналисты, видимо, следуя указания маркетологов немецкого бренда, отмечают, что им в руки попал "прототип" модели. Однако ясно, что это серийный вариант. В крайнем случае - он именно таким и будет. С волнообразной линией кузова, закрытой решеткой радиатора, оригинальными небольшими фарами, расположенными под ними нишами со светодиодами, широкой задней стойкой, крупными колесами, контрастной крышей с панорамным люком и по-дизайнерски интересным задним бампером.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Салон же в точности совпал с тем, что накануне компания представила на официальных изображениях. С маленьким вынесенным в отдельный блок щитком приборов и большим экраном мультимедиа. Особую ценность представляют снимки второго ряда, где пассажиру явно достаточно свободного места, и багажного отсека. Напомним, в нем поместится груз объемом 543 литра.

Любопытно, что обозревателю Грегу Кейблу разгон автомобиля показался даже "более энергичным, чем нужно". Но он отметил, что первые ID.4, у которых будет только задний привод, ограничат в скорости до 160 км/ч. Журналиста порадовала управляемость, руль показался достаточно отзывчивым, многорычажная подвеска обеспечила плавное движение даже на грунтовой дороге. Запас хода оценен в 500 км. Названа и ориентировочная стоимость - 33 тысячи фунтов стерлингов, то есть примерно 3,3 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen явно делает ставку на эту модель. "Никогда прежде электромобиль не создавался с таким глобальным мировоззрением. ID.4 окажет большое влияние на каждый из трех наших важнейших рынков - в Европе, Китае и Северной Америке", - передает Autocar слова нового главы марки Ральфа Брандштеттера. Ждать премьеры осталось недолго. Ее обещают провести до конца сентября.

#Volkswagen