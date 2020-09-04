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04.09.2020 14:01
Рубрика: Легковые авто

Просто и просторно. Volkswagen показал интерьер нового электромобиля

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen ID4 получит стильный лаконичный салон. Об этом можно судить по первым фотографиям интерьера, которые распространила компания.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Главной доминантой в салоне станет экран головного медиаустройства. Он высоко выступает над торпедо и визуально кажется больше, чем есть - за счет дополнительной панели с сенсорными клавишами и контраста с компактным щитком прибором.

При этом HUD-дисплея на снимках не видно, а потому объяснить скромные размеры виртуальной приборки можно лишь дизайнерским решением. Отдельного блока климат-системы в салоне нет - регулировать температуру воздуха и даже включать подогрев сидений придется с центрального экрана.

Обращает на себя внимание центральный тоннель - он узкий, но полностью делит переднюю часть салона на две части: водительскую и пассажирскую. На фото заметны два больших подстаканника и закрытая шторкой ниша для мелочей или смартфона. Еще одна характерная деталь - регулируемая атмосферная подсветка салона.

В компании дизайн интерьера справедливо называют "легким" и напоминают, что пытались использовать простор, который дает новая модульная платформа Volkswagen - MEB. У автомобиля будет солидная колесная база в 2765 мм, большие дверные проемы и вместительный багажник на 543 литра. Панорамный люк в крыше также даст ощущение лишнего пространства.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба BMW.
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Команда дизайнеров во главе с Клаусом Цикиорой руководствовались формулой: "Свобода снаружи, свободное пространство внутри". А еще один акцент был сделан на экологичность - так, в отделке сидений принципиально нет кожи. Используется только кожзаменитель и синтетический материал, который на пятую часть создан из переработанных пластиковых бутылок.

Напомним, о внешности автомобиля можно судить по распространенным недавно тизерам и патентным снимкам. Мировая премьера Volkswagen ID4 состоится до конца сентября 2020 года. Производство машины уже начато в Германии на заводе в Цвиккау. Позже выпускать ее будут в Китае и США.

#Volkswagen