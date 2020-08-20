Volkswagen назвал дату премьеры кроссовера ID.4. Производство уже начато

Компания Volkswagen распространила тизеры, которые предвещают скорую премьеру серийной версии электрического кроссовера ID.4.

Узнать в автомобиле на тизере новый Volkswagen ID.4 нетрудно: общая концепция дизайна несмотря на камуфляж была понятна уже на премьере концепта новинки, во-вторых, постаралось патентное ведомство Китая, опубликовавшее фото двух версий ID.4 без всякой маскировки.

Известно, что у Volkswagen ID.4 будут версии с мотором сзади, а также полноприводные - с мотором на каждой из осей. Запас хода - более 500 км (цикл WLTP).

ID.4 стал второй моделью Volkswagen, созданной на модульной платформе для электрокаров - MEB. Размер колёсной базы кроссовера - 2765 мм (на 88 мм больше, чем у Tiguan), ширина - 1852 мм.

Также Volkswagen ID.4 получит спорт-версию GTX, фото прототипа такого кроссовера уже появлялись в Сети.

Компания сообщила, что производство Volkswagen ID.4 начато. Оно организовано на том же заводе в Цвиккау, где выпускают хэтчбек ID.3. Позднее модели встанут на конвейеры заводов Volkswagen в Китае и США. Причём в КНР уже начата тестовая сборка. В Соединённых Штатах на конвейере в Чаттануге электрокроссовер начнёт выпускаться в 2022 году.

Премьера серийного Volkswagen ID.4 состоится в конце сентября.