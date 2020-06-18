Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер

Министерство промышленности и торговли Китая опубликовало фотографии электрического кроссовера Volkswagen ID.4, а также некоторые технические характеристики модели, которая появится в продаже в этом году. Вместе с "электричкой" ведомство рассекретило ещё одну новинку Volkswagen - Arteon Shooting Brake.

В Китае будут запущено две версии электрического SUV: ID.4 X (на фото - серый) и ID.4 Crozz. По технике автомобили идентичны, а различия заключаются в обвесе. Отсюда же и некоторые различия в габаритной длине при одинаковых колёсной базе (2765 мм) и ширине (1852 мм). Судя по опубликованным ранее тизерам, европейский вариант будет повторять дизайн версии Crozz.

Согласно сертификационным документам, ID.4 обладает запасом хода до 500 км (по устаревшему циклу NEDC), но тут должна быть соблюдена вариативность с ёмкостью аккумуляторов, как на Volkswagen ID.3. Мощность электродвигателя, установленного на задней оси, составляет 204 л.с., максимальная скорость автомобиля - 160 км/ч. Известно, что у модели будут полноприводные модификации.

Что касается Volkswagen Arteon в новом типе кузова Shooting Brake, то на фотографиях, опубликованных Министерством, мы впервые можем увидеть, какими будут линия остекления в районе C-стойки и фонари. Ранее "РГ" публиковала снимки модели, но эти элементы были хитро заклеены плёнкой.

Мировая премьера обновлённого четырёхдверного купе Arteon и Arteon Shooting Brake должна состояться в июне 2020 года. Напомним, с лета модель представлена на российском рынке, цены уже объявлены.

Фото: www.autohome.com.cn