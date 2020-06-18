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18.06.2020 14:10
Рубрика: Легковые авто

Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Министерство промышленности и торговли Китая опубликовало фотографии электрического кроссовера Volkswagen ID.4, а также некоторые технические характеристики модели, которая появится в продаже в этом году. Вместе с "электричкой" ведомство рассекретило ещё одну новинку Volkswagen - Arteon Shooting Brake.

В Китае будут запущено две версии электрического SUV: ID.4 X (на фото - серый) и ID.4 Crozz. По технике автомобили идентичны, а различия заключаются в обвесе. Отсюда же и некоторые различия в габаритной длине при одинаковых колёсной базе (2765 мм) и ширине (1852 мм). Судя по опубликованным ранее тизерам, европейский вариант будет повторять дизайн версии Crozz.

Фото: www.electrek.co
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Согласно сертификационным документам, ID.4 обладает запасом хода до 500 км (по устаревшему циклу NEDC), но тут должна быть соблюдена вариативность с ёмкостью аккумуляторов, как на Volkswagen ID.3. Мощность электродвигателя, установленного на задней оси, составляет 204 л.с., максимальная скорость автомобиля - 160 км/ч. Известно, что у модели будут полноприводные модификации.

Что касается Volkswagen Arteon в новом типе кузова Shooting Brake, то на фотографиях, опубликованных Министерством, мы впервые можем увидеть, какими будут линия остекления в районе C-стойки и фонари. Ранее "РГ" публиковала снимки модели, но эти элементы были хитро заклеены плёнкой.

Мировая премьера обновлённого четырёхдверного купе Arteon и Arteon Shooting Brake должна состояться в июне 2020 года. Напомним, с лета модель представлена на российском рынке, цены уже объявлены.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen