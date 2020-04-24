Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.04.2020 10:04
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево

Текст: Константин Руссов
Фото: www.instagram.com/p/B_R0-_jlm4p/ Фото: www.instagram.com/p/B_R0-_jlm4p/
Фото: www.instagram.com/p/B_R0-_jlm4p/

В Instagram-аккаунте аэропорта Шереметьево пост про увеличение воздушного грузооборота иллюстрировало фото, на котором запечатлён электрический хэтчбек Volkswagen I.D.3. Что это, случайность или часть пиар-кампании немецкого бренда, пока неизвестно.

Приём заказов на электрокар стартовал ещё в мае 2019 года. Квота была ограничена 30 тысячью экземпляров. Официальная премьера модели прошла только осенью.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen замораживает разработку внедорожников

Volkswagen I.D.3 создан на модульной платформе MEB. По габаритам электрический хэтч крупнее Golf: длина - 4 260 мм, ширина - 1 810 мм, высота - 1 550 мм. Модель будет предлагаться с электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. Запас хода у электромобиля может варьироваться и составляет 330, 420 и 550 км в зависимости от ёмкости батареи, предусмотренной комплектацией.

Предсерийное производство Volkswagen I.D.3 стартовало на заводе в Цвиккау в ноябре. В марте предприятие было закрыто на карантин в результате пандемии COVID-19, 23 апреля состоялся рестарт, поэтому срок начала поставок электрохэтчей клиентам, вероятно, не изменился - они запланированы на лето.

О появлении Volkswagen I.D.3 в России компания ничего не сообщала. Автомобиль на фото может быть предназначен для прохождения климатических и сертификационных тестов - это позволяет надеяться на то, что модель всё-таки выйдет на наш рынок, но вряд ли это случится в краткосрочной перспективе.

Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha
АвтоВАЗ остановит производство Lada Vesta и сократит рабочую неделю
#Volkswagen