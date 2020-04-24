Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево

В Instagram-аккаунте аэропорта Шереметьево пост про увеличение воздушного грузооборота иллюстрировало фото, на котором запечатлён электрический хэтчбек Volkswagen I.D.3. Что это, случайность или часть пиар-кампании немецкого бренда, пока неизвестно.

Приём заказов на электрокар стартовал ещё в мае 2019 года. Квота была ограничена 30 тысячью экземпляров. Официальная премьера модели прошла только осенью.

Volkswagen I.D.3 создан на модульной платформе MEB. По габаритам электрический хэтч крупнее Golf: длина - 4 260 мм, ширина - 1 810 мм, высота - 1 550 мм. Модель будет предлагаться с электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. Запас хода у электромобиля может варьироваться и составляет 330, 420 и 550 км в зависимости от ёмкости батареи, предусмотренной комплектацией.

Предсерийное производство Volkswagen I.D.3 стартовало на заводе в Цвиккау в ноябре. В марте предприятие было закрыто на карантин в результате пандемии COVID-19, 23 апреля состоялся рестарт, поэтому срок начала поставок электрохэтчей клиентам, вероятно, не изменился - они запланированы на лето.

О появлении Volkswagen I.D.3 в России компания ничего не сообщала. Автомобиль на фото может быть предназначен для прохождения климатических и сертификационных тестов - это позволяет надеяться на то, что модель всё-таки выйдет на наш рынок, но вряд ли это случится в краткосрочной перспективе.