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09.06.2020 09:38
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

В конце июня Volkswagen проведёт премьеру обновлённого Arteon. Из тизера, опубликованного ранее, мы узнали, что модель обзаведётся версией в кузове типа Shooting Brake, которая почти без всякого камуфляжа рассекает по улицам Европы.

Автомобиль на фото, опубликованных изданием Carscoops, не имеет камуфляжа, но автопроизводитель попытался скрыть настоящую форму задних фонарей за наклейкой, имитирующей другую форму и рисунок элементов. Напомним, Shooting Brake - универсал с более крутым наклоном линии крыши, и эту линию тоже попытались замаскировать при помощи наклейки.

Фото: скриншот с видео с facebook.com
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Что касается фронтальной части, то обновлённый Volkswagen Arteon не получит значительных изменений: модель обзаведется пересмотренными решеткой радиатора и бампером.

Кроме стандартных версий у Arteon появится "заряженная" R-модификация, в том числе и у модели Shooting Brake. Предполагается, то Arteon R получит такой же двигатель, как Golf R: 2-литровую "турбочетвёрку" мощностью 333 л.с. Правда, есть ещё один вариант: под капотом купе-седана может прописаться 400-сильный VR6 объёмом 3.0 литра.

Напомним, Volkswagen Arteon с недавнего времени представлен и в России. Ранее "РГ" рассказывала о ценах и комплектациях новинки.

Фото: www.carscoops.com
#Volkswagen