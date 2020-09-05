В Приморье тайфун выбросил на мель арестованное судно из КНДР

В Находке из-за тайфуна "Майсак" выбросило на берег арестованное судно из Северной Кореи, сообщает учреждение по ГО и ЧС Приморского края.

Отмечается, что на борту в момент ЧП находились 12 человек, пострадавших нет.

Шхуну задержали в прошлом году, но суд над капитаном еще не состоялся, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 3 сентября в Приморье пришел тайфун "Майсак", принесший в регион ураганный ветер, достигавший скорости 43 метра в секунду. Повалены сотни деревьев, снесены десятки крыш. 55 человек пострадали, трое погибли.