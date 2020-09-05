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05.09.2020 20:21
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области задержали сбежавшего убийцу жены и ребенка

Правоохранительные органы Вологодской области задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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Напомним, трагедия произошла в деревне Ушаково в ночь на третье сентября. Мужчина, поссорившись со своей супругой, нанес ей несколько ударов ножом. Пятилетняя девочка пыталась защитить мать, но нападавший мужчина убил и ее. После, чтобы скрыть следы преступления, он устроил поджог. Прибывшие на место спасатели после ликвидации возгорания обнаружили тела женщины и ребенка с ножевыми ранениями. Мужчину оперативно задержали, он написал явку с повинной. Однако позднее он сбежал из отдела полиции Кичменско-Городецкого района.

В ходе организованного правоохранителями розыска его удалось задержать. Выяснилось, что мужчина скрывался в бане деревни Березовая Гора, которая расположена в 16 километрах от места побега. О его местонахождении сообщили местные жители. При прибытии полиции подозреваемый пытался убежать в лес, но был задержан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). На месте происшествия работает оперативная группа, в состав которой вошли следователи по особо важным делам.

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