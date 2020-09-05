Американский актер Стивен Сигал приехал в Крым

Звезда Голливуда, актер Стивен Сигал прилетел в Крым, где встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Фото встречи опубликовано на странице Аксенова в Facebook.

- Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, - написал Аксенов.

Ранее на "Российском инвестиционном форуме-2019" в Сочи председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом и пригласил американского актера в гости на полуостров.

Позже, в конце 2019 года, Стивен Сигал стал амбассадором туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", который реализуется на территории 12 городов Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. Тогда Стивен Сигал подчеркнул, что "античная история и культура вызывают у него большой интерес".