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05.09.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

Спасатели локализовали природный пожар в Ростовской области

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Сегодня к семи часам утра пожар в Тарасовском районе Ростовской области удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото: https://www.youtube.com
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По данным ведомства, площадь, пройденная огнем, составила 1598 гектаров. Для ликвидации пожара было привлечено более двухсот человек личного состава МЧС, 54 единицы техники.

Для борьбы с возгоранием на помощь пришли военные. Экипаж вертолета армейской авиации сбросил на очаги пожара более 300 тонн воды.

Крупные лесные и ландшафтные пожары произошли в четырех районах Ростовской области. Огнем оказалось повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

Пострадали 46 человек, погибла 85-летняя жительница Красносулинского района области. Решением главы области Василия Голубева вечером 2 сентября в регионе был объявлен режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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