Спасатели локализовали природный пожар в Ростовской области

Сегодня к семи часам утра пожар в Тарасовском районе Ростовской области удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, площадь, пройденная огнем, составила 1598 гектаров. Для ликвидации пожара было привлечено более двухсот человек личного состава МЧС, 54 единицы техники.

Для борьбы с возгоранием на помощь пришли военные. Экипаж вертолета армейской авиации сбросил на очаги пожара более 300 тонн воды.

Крупные лесные и ландшафтные пожары произошли в четырех районах Ростовской области. Огнем оказалось повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов.

Пострадали 46 человек, погибла 85-летняя жительница Красносулинского района области. Решением главы области Василия Голубева вечером 2 сентября в регионе был объявлен режим ЧС.