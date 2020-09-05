В GAC назвали цены на конкурента Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander

Старт продаж среднеразмерного кроссовера GAC GS5 объявлен в России. Автомобиль представлен в четырех комплектациях с единственным мотором, двумя типами трансмиссии и передним приводом и стоит от 1 499 900 рублей.

Напомним, презентация машины для журналистов прошла около недели назад. Тогда в компании озвучили примерный диапазон цен - от 1,5 до 2 млн рублей. На практике максимальная планка оказалась значительно ниже - 1 849 900 рублей. По всей видимости, "обратная связь", которой щедро поделились в комментариях к публикациям о новинке потенциальные потребители, имела эффект.

Что касается комплектаций, то в младшей Comfort машина получила 17-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава, светодиодные ДХО, галогенные фары и противотуманки с обеих сторон. Задняя оптика - светодиодная. На крыше - люк с электроприводом и антенна "акулий плавник". В салоне - рулевое колесо с отделкой из полиуретана, сиденья обиты тканью. На приборной панели экран 3,5 дюйма, монитор головного медиаустройства растянут на 8 дюймов. Спереди два входа USB, сзади еще один, около воздуховода для второго ряда.

В списке систем безопасности представлены "бошевские" системы поддержания курсовой устойчивости (ESP), помощи при экстренном торможении (HBA), при спуске (HDC) и трогании на подъеме (HHC). Доступна система Autohold. Привод стеклоподъемников работает только на водительской двери. Вызывает удивление наличие подогрева ветрового и заднего стекол, при этом боковые зеркала остались без обогрева. Более того, в автомобилях с МКП отсутствует и подогрев передних сидений. Он - с тремя режимами - доступен только в версиях с "автоматом" Aisin. Разница в цене в зависимости от трансмиссии - 120 тысяч рублей.

В комплектации Elite за 1 659 900 рублей добавляются рейлинги, передние солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (в "базе" они попроще), кожаные сиденья с электрической регулировкой у водительского кресла. В машину обеспечен бесключевой доступ, двигатель запускается кнопкой. Имеется круиз-контроль и камеры заднего хода высокого разрешения. Сзади работает парковочный радар. В опциях безопасности появляются боковые подушки безопасности.

В версии Luxe за 1 749 900 рублей диски уже 18-дюймовые. Передняя оптика - матричная светодиодная. Боковые зеркала складываются, обогреваются и даже наклоняются при движении задним ходом. Экран приборки становится вдвое больше - до 7 дюймов. Руль отделан кожей. Климат-контроль двухзонный. В салоне также будет беспроводная зарядка. Добавляется передний датчик парковки.

Наконец, в комплектации Premium появляется "автоматический свет" и датчик дождя. В салоне есть атмосферная подсветка. Сиденье пассажира регулируется кнопками. В крыше смонтирована панорама. Имеются шторки безопасности. За открывание пятой двери отвечает система Easy Open. Все стекла могут закрываться с ключа. За такой автомобиль попросят 1 849 900 рублей.

Напомним, машина оснащается 137-сильным турбированным мотором 1.5, который выдает крутящий момент до 235 Нм. Компания дает гарантию на машину в 5 лет или 150 тысяч километров.

"Ключевое преимущество GAC GS5 - идеальный баланс между управляемостью и высоким уровнем комфорта. Модель создана специально для активных городских жителей, которым свойственны рациональность, амбициозность и стремление подчеркнуть свою индивидуальность", - заявили в представительстве бренда.

Кстати, обозреватель "РГ" уже протестировал автомобиль на российских дорогах. О первых впечатлениях читайте на сайте в ближайшие дни.