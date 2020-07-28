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28.07.2020 12:21
Рубрика: Легковые авто

GAC Motor подготовил для России еще один кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба GAC Motor Фото: Пресс-служба GAC Motor
Фото: Пресс-служба GAC Motor

Кроссовер GAC GS5 готов к выходу на российский рынок. Компания получила Одобрение типа транспортного средства на эту модель, а вместе с документом - и право ее продавать в РФ.

Фото: Пресс-служба Skoda
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На фото автомобиль выглядит довольно компактным, но это иллюзия. Его габариты - 4695x1885x1726 мм при колесной базе 2710 мм - сопоставимы со Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander, в которые производители уместили до трех рядов сидений. Правда с точки зрения оснащения "китаец" отличается от конкурентов. Он сертифицирован с единственным мотором 1.5T, который выдает 137 л.с. мощности и 216 Нм крутящего момента. В паре с ним - 6-диапазонный "автомат" и 6-ступенчатая "механика". Это дает основания полагать, что у машины будут бюджетные версии. Ну и привод - традиционно для КНР - исключительно передний.

Обращает на себя внимание тот факт, что обе подвески будут независимыми: Макферсон спереди и "многорычажка" сзади. Три типоразмера шин - на 17, 18 и 19 дюймов - говорят о наличии минимум трех комплектаций. Среди опций названы системы вызова экстренных служб и управления климатом. К фронтальным подушкам безопасности можно добавить боковые. Кроме того, доступны камера заднего вида и беспроводная зарядка.

Фото: car.watch.impress.co.jp
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Кстати, ранее в GAC Motor сообщали, что у кроссовера будет панорамная крыша с люком, мультимедиасистема с поддержкой Bluetooth и круговой обзор, а также обогрев и вентиляция всех сидений.

Напомним, GAC GS5 появился на рынке в 2013 году, но в 2018-м сменил поколение. Примечательно, что новый кроссовер презентовали на автосалоне в Париже. В России, как ожидается, машина появится до конца августа. Пока же компания предлагает у нас два из трех самых дорогих на рынке китайских автомобиля - кроссовер GS8 и минивэн GN8.

#GAC