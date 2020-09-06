Беларусь: Тревожные дни

В МВД призвали не брать детей на демонстрации

В министерстве внутренних дел Беларуси призвали участников акций протеста не брать детей с собой на демонстрации. "Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: "Родители, что вы творите?" - отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По ее словам, некоторые участники демонстраций приносят на руках грудных детей на протесты, берут с собой ребенка на митинги, гуляют за руку со школьниками среди толпы и ОМОНА.

"Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего?" - возмущена Чемоданова. Свою запись представитель МВД республики сопроводила видеороликом, на котором показаны участники проходящих в Беларуси демонстраций оппозиции с участием детей, в том числе совсем маленьких, на руках или в колясках. На некоторых кадрах видно, как родители с детьми перекрывают улицы во время демонстраций, выходя на дорогу перед стоящим автотранспортом.

Еще один член Координационного совета уехал в Польшу

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Беларусь. "Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси, - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета республики, - 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши". В канцелярии премьера Польши подтвердили: Ковалькова находится на польской территории.

Почти 100 человек были задержаны в ходе протестных акций

В МВД Беларуси подсчитали количество задержанных в ходе протестных акций 5 сентября. Задержаны 91 человек, 34 из которых будут находиться в изоляторах до решения суда по административным делам.

Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах Беларуси, общее количество участников составило примерно четыре тысячи человек. В Минске несанкционированные мероприятия отмечались в восьми местах.