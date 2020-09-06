Было тепло. Пять дней по Александровскому саду и Манежной площади ходили ходуном писатели, издатели и книголюбы. Круговорот читателей в природе. Кто в маске и перчатках - тот на ярмарку. Без маски, но с пакетами тяжелых книг - уже оттуда.

"Манеж" в этом году стал новобранцем: Московская международная книжная ярмарка перебралась сюда из павильонов ВДНХ. Фото: Константин Завражин/ РГ

"Манеж" в этом году стал новобранцем: традиционная для осени Московская международная книжная ярмарка перебралась сюда из вечных павильонов ВДНХ. На фоне надоевшей пандемии - ждали ее, как никогда. В начале лета пробным шаром стала книжная "Красная площадь" - как пройдет теперь? Долой уже корону с вируса. Издатели с книготорговцами, которые на карантине пострадали от убытков, ждали не меньше, чем читатели. И праздник - случился. Хоровод трехсот издательств из сорока российских регионов. 270 встреч, дискуссий, конференций, премий, лекций. Имена писателей блестят. Тут Водолазкин, там Прилепин. Тут Шаргунов, там Рубина или Степнова. Или вот Смехов с мемуарами артиста. Или актриса Марина Зудина - о Табакове.

Смелые греки - почетные гости - привезли свой стенд живьем. Корейцы - виртуально - обещают прибыть через год.

Что удивляться: очередь в "Манеж" ложилась каждый день. Старожилы подтвердят: бывало, по тому же саду томительная очередь сворачивала к Мавзолею. Теперь же стала показателем духовных устремлений. Стоят за Репиным с Серовым в Третьяковку, стоят за книгами на ярмарку. Смотреть, читать и слушать. Может, даже думать.

Между прочим, в первые же дни ярмарки спрашивали Алексея Иванова про новую книгу: что означает "Быть Ивановым"? Крупный уральский писатель сказал: он не пророк, но хочет, чтобы книга "кого-нибудь подвигла к вопросу думания хотя бы потому, что думать - это интересно". Правда, объяснил, что это до него уже говорил Чернышевский.

С одного из экранов "Манежа" подмигнул Фредерик Бегбедер: онлайн-привет от автора "Человека, который плакал от счастья". Он вдохновился Венедиктом Ерофеевым, написал "сатиру над сатирой" ("троллинг троллинга" - уточнил писатель Андрей Геласимов). Волнуется, что пересмешники и "джокеры" овладевают умами человечества.

Филолог Дмитриев рассказывал о приключениях поэта Грибоедова. Михаил Визель - как за 19 дней прокомментировал 19 писем великого поэта, и вышла книга-хроника самоизоляции Пушкина в Болдино 1830 года.

Кто в маске и перчатках - тот на ярмарку. Без маски, но с пакетами тяжелых книг - уже оттуда

Бунину посвятили "круглый стол": писатель важен молодежи хотя бы потому, что в творчестве достиг недосягаемых высот. Писатель Басинский элегантно возражал соавтору, Екатерине Барбаняге, уверенной, что можно было бы поставить памятник жене Толстого: "Всем женщинам можно поставить памятник".

Где-то спорили: прекрасный сказочник Джанни Родари, автор Чиполлино, несовместим с англоязычной политкорректностью.

А лингвистка Миронос раскрывала тайны заклинаний Джоан Роулинг (мамы Гарри Поттера). Двадцать четыре автора (среди них Драгунский, Берестов, Лукьяненко и Быков) объясняли, как удалось поочередно написать общий роман "Война и мир в отдельно взятой школе". Но тут пришли подростки, финалисты литературного конкурса школьников "Класс" - и объяснили: взрослые писатели ничего не понимают. У них финал романа - свой, альтернативный.

Где-то учили, как писать стихи. Кто-то рассказывал, что блогерство сегодня круче, чем писательство. По крайней мере прибыльней. Вручили множество призов. Литературным краеведам. Школьникам. Переводчикам. Поэтам от поэтов. Приятнее всего, что "Книгу года" вручили в этот раз достойнейшим - создателям двадцатитомника "Библиотеки литературы Древней Руси", сотрудникам из Пушкинского дома, начавшим работу при еще при академике Дмитрии Лихачеве.

В эти же дни на ярмарке провели международную конференцию, посвященную спасению книжной индустрии после пандемии. Декларация призвала правительства всех стран - спасти и поддержать.

Но ярмарка на этом не закончилась. События мелькали во всю прыть и сочетали все, что кажется несочетаемым. Правнучка маршала Рокоссовского поделилась удивительным воспоминанием: 75 лет назад, когда закончилась война, однажды утром маршал Конев в первый раз услышал - за окном в тишине пели птицы.

Прошел и круглый стол о "комиксах" - библиотекари, издатели, художники из шести стран - в процессе обсуждения отметили прогресс: российский рынок продвигается. 150 спецмагазинов, 30 специздательств, где сплошные комиксы,- рассчитаны на юных россиян. И есть надежда на полный расцвет и торжество "комикс-культуры" - в недалеком будущем. А Юрий Лепский говорил своим читателям про книгу о поэте Бродском - и уверял, что торопиться не всегда полезно: "Известно, что чем медленнее длится время, тем быстрее растет душа".

Кто прав? Здесь не кончалась очередь. И расцветали сто цветов. И побеждала дружба. И хотелось - думать.