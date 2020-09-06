Видеотрансляция: Показательное представление фестиваля "Спасская башня"

Фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.

В итоге решено было дать только одно уникальное представление: в парке "Патриот", 6 сентября с 20.00 до 22.00.

В показательном представлении XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" примут участие около тысячи музыкантов, танцоров, певцов и артистов. Организаторы готовят роскошное пиротехническое шоу - фейерверк в красках Победы.

Специально зрителей на шоу не приглашают, но посетители "Патриота" увидят военные оркестры, танцевальные номера московских кадетов, суворовцев и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны. Под песни Московского казачьего хора выступят всадники Кремлевской школы верховой езды.

Место проведения "Спасской башни" было выбрано не случайно. Тема фестиваля в этом году - "75 лет - окончание войны". Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации построен в честь Воскресения Христова, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.

Храм расположен в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Освящение прошло 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительство завершено 9 мая 2020 года. Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длилась война. Помимо уникальных экспонатов, галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.