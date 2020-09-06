Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок

В Кичмегско-Городецком районном суде Вологодской области избрали меру пресечения 25-летнему мужчине, который несколько дней назад зарезал свою беременную жену и пятилетнюю дочь. На период следствия мужчина будет находиться под арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Это преступление в деревне Ушаково прогремело на всю страну. Все началось с пожара. О том, что горит частный дом, спасателям сообщили соседи. Когда огнеборцы потушили пламя, то обнаружили в доме тела убитой женщины и маленькой девочки. Вскоре выяснилось: это мать и дочь. Их зарезал глава семьи.

Мужчину задержали быстро, доставили в отдел полиции. Он написал явку с повинной, а потом, прямо в наручниках, выпрыгнул в окно второго этажа и сбежал. Его ловили больше суток, мужчина в это время прятался в бане в деревне Березовая Гора. При задержании он вновь пытался сбежать.

На судебном заседании у мужчины спросили, чем он может объяснить свой поступок. Тот заявил, что был сильно пьян и смутно помнит, как ударил жену ножом в шею. Убийство дочери мужчина объяснил тем, что девочка стала прыгать на него, пытаясь отобрать нож и тогда отец убил и ее. Далее, пытаясь сымитировать пожар, мужчина облил тела горючей жидкостью и поджег.

На вопрос судьи, почему мужчина сбежал из отдела полиции, тот ответил, что узнал от стражей порядка, что ему грозит пожизненное заключение.