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06.09.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Лига возможностей

Сборная России стартовала с двух побед в недавно созданном УЕФА соревновании - Лиге наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 199(8253)
На прошлой неделе сборная России провела первые официальные матчи в году. В двух стартовых встречах Лиги наций команда Станислава Черчесова уверенно обыграла сербов (3:1), а в воскресенье вечером в драматичной борьбе победила в гостях Венгрию (3:2).

К Лиге наций в футбольной общественности все еще настороженное отношение, хотя для некоторых сборных это отличная возможность выйти в финальную стадию чемпионата Европы и мира. Да и интерес к матчам национальных команд возрос. Но обо всем по порядку.

Лига наций призвана заменить товарищеские игры. Плюс через турнир некоторые сборные могут получить еще один шанс выйти на чемпионат Европы

Лига наций была создана в 2018 году. По замыслу УЕФА, она призвана сократить количество не слишком интересных товарищеских игр, проводящихся между крупными соревнованиями и отборочными циклами. Это некая попытка сделать международный футбол более конкурентоспособным, привлекая внимание болельщиков громкими вывесками.

Все европейские страны-участницы (55 команд) в нынешней Лиге наций были распределены по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с местами, которые они заняли в дебютном розыгрыше турнира. Соответственно, в лиге "А" выступают сборные с самым высоким рейтингом (Бельгия, Португалия, Франция и остальные), в D - с самым низким. При этом в соревновании предусмотрено повышение и понижение в классе. К примеру, Россия упустила в прошлом году возможность перейти в лигу "А", финишировав на втором месте в своей группе в лиге "B". А на ступеньку выше поднялись шведы, победившие команду Станислава Черчесова в решающей встрече. Таким образом, Россия осталась в лиге "B", попав в группу "3" вместе с Сербией, Турцией и Венгрией.

Ну а первым в истории победителем Лиги наций стала сборная Португалия. В финальной стадии турнира, в которой приняли участие четыре лучшие сборные лиги "А", Криштиану Роналду и компания обыграли сначала Швейцарию (3:1), а затем Нидерланды (1:0).

Фото: Gettyimages
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- Лига наций оказалась еще успешней, чем мы думали. Теперь это путь на чемпионат Европы, что также отлично подходит для лиги "D", в которой команды могут претендовать на выход в крупный турнир. Это прекрасно и идет на пользу футболу. Раньше такой возможности у них, по сути, не было, - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Чеферин не случайно упомянул про лигу "D". По регламенту Лиги наций по окончании основного раунда в каждой из лиг проводится так называемый плей-офф, куда попадают четыре лучшие команды из четырех групп, если они еще не имеют прямых путевок на чемпионат Европы. Из лиги "D" первого розыгрыша соревнований напрямую на Евро не попал никто, так что в плей-офф примут участие Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь. До конца года они проведут своеобразный "финал четырех": будут полуфиналы из одного матча (Грузия - Беларусь и Северная Македония - Косово), а затем и решающая встреча. Отметим, что ни одна из этих команд ранее не выступала ни на одном крупном международном форуме.

По сравнению с первым розыгрышем Лиги наций состав лиг претерпел некоторые изменения. Теперь лиги "A", "B" и "C" состоят из 16 сборных, "D" - из семи. Победители групп в "B", "C" и "D" поднимутся выше. Последние команды групп в лигах "А" и "B" вылетят ниже. Два худших представителя лиги "C" в розыгрыше 2022/23 примут участие в лиге "D". Эти сборные будут определены в стыковых матчах (дома и в гостях), в которых сыграют четыре сборные, занявшие четыре места в своих группах лиги "C". Четыре триумфатора групп лиги "А" в июне 2021 года поборются за главный приз - трофей Лиги наций.

10 миллионов евро заработает победитель Лиги наций

Один из самых главных вопросов - как через Лигу наций попасть на ближайший чемпионат мира (в 2022 году в Катаре). В целом квалификация остается прежней. По итогам отборочного турнира, который пройдет с 25 марта по 16 ноября 2021 года, победители десяти групп напрямую попадут в Катар. Обладателей еще трех путевок определят стыки. И вот здесь как раз пригодится Лига наций. Дело в том, что в стыковых встречах примут участие все занявшие вторые места в отборочных группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробился на чемпионат мира-2022 напрямую или не попал в стыки. То есть, к примеру, если сборная России не сумеет отобраться на ЧМ-2022 через отборочный цикл, но при этом она выиграет свою группу в Лиге наций и станет одной из двух лучших команд-победительниц, то получит еще один шанс поехать в Катар через стыковые поединки.

Не лишним в этой связи будет напомнить, что на жеребьевке отборочного цикла чемпионата мира-2022 все 55 европейских сборных будут распределены по шести корзинам на основе рейтинга ФИФА на ноябрь 2020 года. То есть после завершения основного этапа нынешней Лиги наций. Россию точно разведут по разным группам с Украиной и Косово. В связи с проведением финальной стадии чемпионата Европы грядущим летом июньские отборочные матчи будут перенесены. Квалификация на чемпионат мира будет гораздо жестче, чем на Евро - напрямую путевки в Катар получат только триумфаторы групп, а в компании с россиянами (занимающими пока 38-е место в рейтинге ФИФА), точно будет несколько топовых команд.

Тем временем

Итальянская "Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука. Полузащитник сборной России подписал контракт по схеме "4+1". Выступать за новую команду он будет 59-м номером. По информации зарубежных СМИ, Миранчук будет зарабатывать два миллионов евро в год плюс бонусы.

- Рад находиться в таком клубе. "Аталанта" - одна из лучших и интересных команд Европы в последние годы. Я следил за ними в Лиге чемпионов, смотрел несколько матчей. Как и все, влюбился в "Аталанту" и в их атакующий стиль игры, который доставляет удовольствие. В России любят итальянское первенство, здесь много звезд. Думаю, это отличный вариант. Сбылась мечта - выступать в хорошем европейском чемпионате, - сказал Алексей.

Напомним, что прежний клуб Миранчука - "Локомотив" - получил за его переход 14,5 миллиона евро.

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