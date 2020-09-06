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06.09.2020 08:55
Рубрика: В мире

СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"

Правящий в Германии блок не намерен отказываться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2", пишет Bloomberg. По словам трех источников издания в Бундестаге, "в настоящее время ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование".

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Германская промышленность настроена на реализацию проекта, а также на укрепление связей с Россией. За продолжение строительства трубопровода выступал Восточный комитет германской экономики, цитирует издание ТАСС. Одной из причин решимости властей ФРГ в данном вопросе является "открытая враждебность США в отношении "Северного потока". По оценке агентства, такой подход вызвал в Берлине недовольство. В материале отмечается, что германским властям в случае отказа от реализации проекта, возможно, придется выплачивать компенсацию участвующим в нем компаниям.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в интервью телеканалу ARD заявил, что отказ от завершения проекта обернется еще и потерей рабочих мест. Миллиардными убытками грозит приостановка строительства газопровода "Северный поток-2" и европейским компаниям. На следующей неделе состоится актуальный час в Бундестаге, в ходе которого речь, в том числе, пойдет и о "Северном потоке-2". Ранее в Кремле отметили, что "это международный коммерческий проект в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента".

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В мире В мире Европа В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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