Врач рассказал о влиянии смартфонов на память человека

Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти - человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию.

"При уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен. Исследования показывают, что у детей, которые активно пользуются телефонами, замедляется реакция на световые и звуковые сигналы, при этом заметно вырастает число ошибок при письме, снижается работоспособность", - пояснила врач-терапевт Олеся Набокова агентству "Прайм".

Смартфоны влияют и на зрение. Особенности регулировки яркости светодиодных дисплеев могут приводить к головной боли, усталости и сухости глаз. Чем ниже яркость, тем ниже частота мерцания и более выражена пульсация экрана, заключает эксперт. Глазу мерцание не видно, однако его можно зарегистрировать при помощи камеры другого смартфона. По словам экспертов, выходом может стать использование специальных программных решений - DC Dimming для Android или "Понижение точки белого" на iOS.