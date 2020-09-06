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06.09.2020 06:04
Рубрика: Общество

Врач рассказал о влиянии смартфонов на память человека

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование любых сотовых телефонов, в том числе, смартфонов, влияет на качество памяти - человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию.
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"При уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен. Исследования показывают, что у детей, которые активно пользуются телефонами, замедляется реакция на световые и звуковые сигналы, при этом заметно вырастает число ошибок при письме, снижается работоспособность", - пояснила врач-терапевт Олеся Набокова агентству "Прайм".

Смартфоны влияют и на зрение. Особенности регулировки яркости светодиодных дисплеев могут приводить к головной боли, усталости и сухости глаз. Чем ниже яркость, тем ниже частота мерцания и более выражена пульсация экрана, заключает эксперт. Глазу мерцание не видно, однако его можно зарегистрировать при помощи камеры другого смартфона. По словам экспертов, выходом может стать использование специальных программных решений - DC Dimming для Android или "Понижение точки белого" на iOS.

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