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07.09.2020 15:30
Рубрика: Спорт

Билялетдинов: Сборная России не показала лучшей игры на старте Лиги наций

Текст: Илья Соболев
Экс-полузащитник сборной России, московских "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов специально для "РГ" подвел итог выступления национальной команды в двух матчах Лиги наций в сентябре, в которых команда Станислава Черчесова одержала две победы - над сборными Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).

Динияр, вас не удивило, что после почти года простоя сборная вышла и в рабочем стиле сразу выиграла два матча?

Динияр Билялетдинов: Другие команды тоже не играли год. Так что в этом плане все были в равных условиях. Мы играем на своих лучших качествах, как и раньше.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Наши лучшие качества это какие?

Динияр Билялетдинов: Это организация без проседающих моментов. Организованно обороняемся, организованно быстро атакуем. Плюс важный фактор, что команда знает требования тренера. Много сыгранных ребят. Даже если бы три года не играли, все равно вышли и показали бы тот же футбол. Тот, который запомнился нам еще по ЧМ-2018. В том же ключе сборная действует и сегодня. Ничего нового, по крайней мере, я не увидел.

То есть, можно сказать, что система, которую выстраивает Черчесов, работает?

Динияр Билялетдинов: Работает, и хорошо работает. Единственное, последние полчаса второго матча это не тот максимум, на который способна наша команда. Ну и вообще, если брать обе игры, не считаю, что мы показали максимум от своих возможностей. Был хороший, добротный футбол. Но мы можем и лучше.

То есть, дело не в слабости соперников?

Динияр Билялетдинов: Нет, мы играли по сопернику. У сербов какая-то разрозненность была. По именам они вроде бы в порядке, а на поле не очень. Играли мы экономно, я бы так сказал. Знали, что моменты будут, что свое мы забьем. У команды чувствовалась солидность. Думал, что во втором матче будет полегче. Все-таки, на мой взгляд, венгры откровенно слабее сборной России. Но по итоговому счету так не скажешь.

В матче с венграми при счете 3:0 случилась потеря концентрации, как признавались потом сами игроки. Не удивились, что такое возможно при Станиславе Саламовиче?

Динияр Билялетдинов: Да я бы не сказал, что была какая-то прямо потеря концентрации. Посмотрите первый гол: там по флангу чуть ли не волейбольный перепас шел, все в одно касание. Гол на загляденье. В случае со вторым пропущенным мячом немного проспали. Но не назову это именно потерей концентрации.

У экспертов возникли вопросы к обороне…

Динияр Билялетдинов: Тут было не без шероховатостей. Но в целом оборонялись неплохо. Ошибки, если и были, носили индивидуальный характер, не системный. То есть, голы не стали причиной какой-то несыгранности, как мне кажется.

Кого бы выделили в составе наших. Все хвалят Антона Миранчука, Дзюбу. Может, у вас своя кандидатура?

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Динияр Билялетдинов: Зобнин.

Чем он вас впечатлил?

Динияр Билялетдинов: Это пахарь, который обеспечивает огромные возможности в обороне и в контратаках. Понятно, что у нас любят говорить о тех, кто завершает атаки, о наконечнике, но что касается того, что этому предшествует, для меня Роман - ключевая фигура в этой сборной.

А если вернуться к Миранчуку с Дзюбой?

Динияр Билялетдинов: Пока не знаю. У Дзюбы дубль в первом матче, но один мяч он забил с пенальти, другой - после "привоза" их защитника. А так, в целом, Артем может играть лучше. Да и по второму матчу не сказал бы, что это его уровень. Миранчук - молодец, подвижный. Но тоже, мы все это видели в "Локомотиве". Как в клубе он играл, так и в сборной. Повторюсь, сборная России пока не показала лучшей своей игры. По результату мы сыграли отлично, шесть очков в двух матчах. Чувствуется, у команды появилась зрелость, что не может не радовать.

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