Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2020 17:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ запустил в производство премиум-самосвал

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Камский автозавод собрал первый самосвал нового семейства К5 - КамАЗ-6595.

Фото: www.facebook.com/GazVietNam
За рубежом создали роскошную "ГАЗель"

Строительный самосвал предназначен для эксплуатации в горных и песчаных карьерах, а также для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах.

КамАЗ-6595, грузоподъёмность которого составляет 26 тонн, оснащён мощным 12-литровым турбодизелем Р6 и ведущими мостами с осевой нагрузкой в 16 тонн.

Снаружи грузовик обладает защитным массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом сзади.

Как отмечают на заводе, новая модель имеет много оригинальных деталей и решений. Качество проработки самой конструкции удалось улучшить за счёт 3D-моделирования.

Помимо этого, на специальные сборочные стапели камазовцы уже установили две перспективные модели самосвалов К5 - КамАЗ-65951 с повышенной грузоподъёмностью и КамАЗ-65952 с повышенной проходимостью.

Напомним, в мае текущего года стартовали продажи тягача КамАЗ-54901. Стоимость флагманской модели начинается с отметки в 7 099 200 рублей. Компания планирует разработать широкую продуктовую линейку семейства К5.

#КамАЗ