КамАЗ запустил в производство премиум-самосвал

Камский автозавод собрал первый самосвал нового семейства К5 - КамАЗ-6595.

Строительный самосвал предназначен для эксплуатации в горных и песчаных карьерах, а также для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах.

КамАЗ-6595, грузоподъёмность которого составляет 26 тонн, оснащён мощным 12-литровым турбодизелем Р6 и ведущими мостами с осевой нагрузкой в 16 тонн.

Снаружи грузовик обладает защитным массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом сзади.

Как отмечают на заводе, новая модель имеет много оригинальных деталей и решений. Качество проработки самой конструкции удалось улучшить за счёт 3D-моделирования.

Помимо этого, на специальные сборочные стапели камазовцы уже установили две перспективные модели самосвалов К5 - КамАЗ-65951 с повышенной грузоподъёмностью и КамАЗ-65952 с повышенной проходимостью.

Напомним, в мае текущего года стартовали продажи тягача КамАЗ-54901. Стоимость флагманской модели начинается с отметки в 7 099 200 рублей. Компания планирует разработать широкую продуктовую линейку семейства К5.