Лионель Месси решил остаться в "Барселоне", хотя еще неделю назад отказывался возвращаться к тренировкам. Фото: facebook.com/ fcbarcelona

После долгих пересудов и дискуссий аргентинец решил как минимум еще на один сезон задержаться в стане "сине-гранатовых". Что будет после - в руководстве "Барселоны" стараются об этом не думать. Им бы выдохнуть после тяжелейших нескольких дней, когда будущее Месси было в тумане, а болельщики проводили акции протеста.

Накануне Лионель не только принял участие в первой тренировке при руководстве главного тренера Рональда Кумана, но и стал центральной фигурой в презентации новой выездной формы "Барселоны". Экипировка выполнена с использованием розового и зеленого цветов.

Тем временем стало известно, что в ближайшие дни Месси обсудит с Куманом, останется ли он капитаном "сине-гранатовых". По информации СМИ, у футболиста есть сомнения: стоит ли ему и дальше носить повязку после нашумевшей истории с возможным уходом из команды. При этом Куман с уважением отнесется к любому решению шестикратного обладателя "Золотого мяча". Помимо Месси, капитанами в "Барселоне" являются Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто.

Вероятно, отношения между Месси и его одноклубниками, по крайней мере, с некоторыми из них, уже не будут прежними. По сообщениям зарубежной прессы, аргентинцу не понравилась реакция игроков "Барселоны". Свою поддержку Лионелю выразили только Луис Суарес и Артуро Видаль.

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Сторону "Барселоны" приняло и руководство испанской лиги. Но при этом президент "Ла Лиги" Хавьер Тебас верит, что Месси и "сине-гранатовые" решили все свои проблемы. "Никакого конфликта с Месси у нас не было. Мое участие в данной ситуации было нацелено лишь на защиту контракта", - подчеркнул в интервью испанским СМИ Тебас.