Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

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Вопросы соблюдения правопорядка и ситуация в стране с точки зрения раскрытия преступлений была в центре внимания Александра Лукашенко 7 сентября во время доклада председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, передает пресс-служба президента. Глава государства обратил особое внимание и на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле у президента.

Следственный комитет, доложил Носкевич, в этом году "планомерно выполняет свои задачи по предназначению". По его словам, на фоне общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом. "Соответственно, уменьшилась и нагрузка на Следственный комитет", - добавил он.

Белорусский руководитель признал в ходе встречи, что политические неурядицы, которые происходят в стране в последнее время, "вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти". Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки необходимо из этого извлечь? - поинтересовался у своего визави Лукашенко.

Руководитель СК, отвечая на вопросы президента, пояснил, что в последнее время "отчасти изменилась структура преступности, крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Количество этих преступлений неуклонно растет, и правоохранительный блок тоже переориентировался на то, чтобы раскрывать преступления подобного рода с помощью тех же информационных технологий", - констатировал Носкевич.