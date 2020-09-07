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Названы самые популярные телесериалы августа

Новости
    07.09.2020, 11:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Аналитическая компания Nielsen составила первый еженедельный рейтинг самых популярных сериалов стриминговых платформ, куда пока попали только шоу Netflix и Amazon Prime. В дальнейшем в гонке будут участвовать и другие стриминги.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом чарт претендует на объективность, поскольку при его составлении учитывалось общее время, потраченное зрителем на просмотр того или иного сериала, уточнил THR. Во внимание приняты данные за 3-9 августа.

Список довольно забавен, поскольку, кроме "Академии Амбрелла", на просмотр двадцати эпизодов которой подписчики потратили в общей сложности 3 011 000 000 минут, все остальные позиции "хит-парада" занимают старые шоу разной степени протяженности.

Второе место - "Бесстыдники" (120 серий, 1 125 000 000 минут), третье - "Анатомия страсти" (361, 918 000 000), четвертое - ситком "Офис" (192, 897 000 000), пятое - процедурал "Мыслить как преступник" (277, 697 000 000).

Фото: kinopoisk.ru
Создатели сериала "Воспитанные волками" пообещали пять сезонов

Следом: "Морская полиция: Спецотдел" (353, 524 000 000), "Во тьме" (26, 418 000 000), "Декстер" (96, 316 000 000), "Сверхъестественное" (320 + спецэпизод, 315 000 000) и комедия "Парки и зоны отдыха" (121 эпизод и 304 миллиона потраченных на их просмотри минут).

Как видим, "Академия" обошла всех с гигантским отрывом - ее смотрели больше, чем всех остальных участников списка суммарно. Кроме того, этот сериал - единственное в чарте оригинальное шоу Netflix.

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