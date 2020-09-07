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07.09.2020 10:45
Рубрика: Культура

Как фестиваль "Архстояние" отметил свое 15-летие

Текст: Иван Владимиров
Фото: Сергей Михеев
Свое 15-летие фестиваль "Архстояние" решил отметить… лениво. В том смысле, что главной темой фестиваля была объявлена "лень" (куратор - Антон Кочуркин). Тема, похоже, навеяна названием селения Николо-Ленивец, что на реке Угре, где фестиваль проходит, и имеет чисто поэтические основания. Дескать, если в Питере пить, то в Николо-Ленивце - лениться.

На самом деле в Николо-Ленивце если и ленятся, то плодотворно. Селение в нынешние времена прославилось арт-объектами, возведенными командой художественных умельцев во главе с Николаем Полисским, а также ландшафтными проектами известных художников и архитекторов, хоть из Москвы, хоть из Нидерландов и Польши. Да и для того, чтобы обойти все эти достопримечательности, с ленью придется расстаться.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В этом году к привычным любимым объектам, будь то "Маяк" на берегу реки или "Вселенский разум", или "Беседка", добавились три новых объекта: это "Красный лес" мэтра Игоря Шелковского, "Беседка" Ивана Горшкова и "Дом-антресоль" Алексея Луки.

Вполне конструктивистский по виду "Красный лес" соединяет стороны лесного оврага. "Красный лес" в дни фестиваля стал площадкой спектакля Юрия Квятковского "Переходный период", герои которого идут из прошлого в светлое будущее, вечно живя в "переходный момент" истории.

"Беседка" Ивана Горшкова контрастирует с окружающим ее лесом. Это конструкция из металла, без единой прямой линии, выглядит неуютным приютом. Посетитель оказывается в объятиях бесформенного металла. Багровый цвет объекта добавляет саспенса.

Фото: Предоставлено организаторами проекта
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"Дом-антресоль" Алексея Луки создан из "найденных объектов" - старых заборов, отживших свой век наличников, кусков кровли. В доме Алексея Луки, "на краю" оврага, все они создают новое пространство. Вполне функциональное, между прочим.

Ну а для тех, кто поленился поехать, 14 сентября в 21.00 можно будет увидеть онлайн-экскурсию по "Архстоянию" на портале "Москва глазами инженера".

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