В Приморье авария оставила без электричества остров Путятина

Около тысячи жителей острова Путятина остались без электричества из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморья.

По его словам, сейчас энергетики выясняют причины аварии.

Отмечается, что к утру понедельника после прохождения тайфуна "Майсак" до сих пор остаются без света около двух тысяч человек в семи населенных пунктах.

Так, несколько суток не было света в большинстве сел и поселков Хасанского района, к утру понедельника удалось "запитать" почти всю территорию.

Между тем, сегодня к региону подошел новый тайфун - "Хайшен". По данным регионального министерства ГО и ЧС, ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов ожидаются в южной и юго-восточной части края, а также усиление ветра - его порывы на побережье будут достигать 32 метров в секунду. Непогода может спровоцировать новые аварии на линиях электропередачи.

Оперативные службы, отмечают в правительстве Приморья, находятся в режиме повышенной готовности.