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07.09.2020 15:47
Рубрика: Экономика

В Петербурге предложили ввести мораторий на снос остекления балконов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге обратился к властям Северной столицы с предложением ввести мораторий на принудительный демонтаж остекления с балконов и лоджий. Поводом послужило обращение "Российской газеты".
Фото: Кирилл Калашников/РИА Новости Фото: Кирилл Калашников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калашников/РИА Новости

Как сообщили "РГ" в ОНФ Санкт-Петербурга, предлагается также упростить процедуру получение согласования на остекление балкона, сделать ее понятной для всех граждан. В организации подчеркивают: речь идет исключительно о домах массовой застройки и здания-памятники инициатива не затронет.

Фото: iStock
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"Несомненно, в целях защиты архитектурного облика исторической части города, все балконы в таких домах должны быть благоустроены в едином ключе. Однако для типовых зданий массового сегмента достаточно его соответствия проекту благоустройства в отношении всего фасада или здания. Следует исключить избирательный подход к применению законов, а также разъяснить горожанам порядок их действий во избежание демонтажа балконов и судебных исков. Кроме того, Народный фронт в Санкт-Петербурге предлагает ввести мораторий на выдачу предписаний жителям города на демонтаж остекления лоджий, а также просит комитет по градостроительству и архитектуре упростить процедуру выдачи соответствующих разрешений на остекление балконов в домах, не имеющих исторической архитектурной ценности. Процедура должна быть доступной, быстрой и прозрачной, например, посредством подачи электронного обращения в МФЦ", - отметил руководитель регионального отделения ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.

Напомним, письма из жилкомсервисов петербуржцы начали массово получать с весны, когда вся страна находилась на самоизоляции. В десятидневный срок от граждан требовали предоставить разрешительные документы на конструкции, в противном случае грозили судами. Петербуржцам вменяли то, что они нарушили внешний облик фасада своего дома, остеклив балкон.

В ОНФ обращают внимание на то, что нормы о необходимости согласовать с городскими властями внешний вид фасада были приняты в 1959 году, чтобы защитить архитектурный облик исторической части города.

В принципе, аналогичные правила есть во многих регионах страны. Но проблема в том, что в Петербурге, да и в других городах, в последние 30 лет балконы стеклили массово. Появилась целая индустрия - фирмы, предлагающие остекление балконов. И никто не противодействовал гражданам, желающим остеклить балкон, жилкомсервисы не проводили разъяснительную кампанию, объясняющую, что люди посягают на общедомовое имущество, не было попыток прийти к компромиссу и, например, централизованно в одном стиле стеклить балконы во время капремонта фасадов. И люди заказывали такое остекление, оно получалось разномастным, поскольку каждый выбирал проект исходя из своего вкуса и бюджета.

Причины, по которым остекление балконов в хрущевках стало массовым, банальны: с такими конструкциями в квартире становилось значительно комфортнее, появлялся лишний квадратный метр площади, также остекленный балкон давал дополнительное тепло. А для пожилых людей или инвалидов застекленный балкон превращался в единственную возможность подышать свежим воздухом в любое время года. Сейчас в Петербурге сотни тысяч остекленных балконов в хрущевках. В масштабах страны счет идет на миллионы.

В Петербурге жилищная инспекция начала "балконные рейды"

Но весной 2020 года горожан с застекленными балконами в хрущевках массово объявили нарушителями. Когда "РГ" стала разбираться в ситуации, выяснилось, что ни один из комитетов Смольного не планирует массово лишить петербуржцев балконов. Тем не менее, в городских жилкомсервисах "РГ" подтвердили, что предписания за незаконное остекление выносятся по всем домам массовой застройки в рамках "наведения порядка".

В середине лета комитет по градостроительству и архитектуре, который, собственно, и следит за соблюдением облика фасадов, опубликовал разъяснения, что один житель самостоятельно не может согласовать остекление на своем балконе и что вообще-то жилкомсервисы должны не в суды подавать, а проводить общие собрания с гражданами и собирать документы на согласование облика фасада, чтобы в рамках капремонта сохранить в том числе и имеющееся остекление. По сути, это означало амнистию для владельцев остекленных балконов. Но, несмотря на разъяснение профильного комитета, гражданам до сих пор приходят "письма счастья" и повестки в суды.

"РГ" продолжит следить за ситуацией.

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