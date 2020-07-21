Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы

Жители петербургских хрущевок, на которых жилкомсервисы подают в суды за остекление балконов, стали массово пытаться согласовать конструкции. Но им запрещают это делать. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга разъяснил порядок получения разрешительной документации: общий посыл - облик фасада необходимо согласовывать централизованно, сразу по всему дому.

Как сообщает пресс-служба КГА, заявление на комплексное изменение облика фасада должна подавать управляющая организация или объединение собственников.

От владельца квартиры, желающего остеклить свой балкон, заявление не примут, ведь облик фасада рассматривается в целом.

В КГА рекомендуют управляющим компаниям провести собрание собственников и уже затем подавать документы на согласование изменение облика фасада.

Следующий этап - КГА может разрешить комплексное остекление фасада в том числе и с учетом уже размещенных конструкций, если они не нарушают архитектурно-градостроительный облик здания. Сейчас в районные администрации направлены соответствующие письма.

Стоит отметить, что тема остекления балконов стоит в Петербурге довольно остро. Причем, самая сложная ситуация с хрущевками и типовыми девятиэтажками, где остеклено не меньше половины балконов.

Балконы в этих домах активно стеклят последние тридцать лет. Причем, происходит это самовольно. По линии управляющих компаний гражданам никогда не предлагали сделать это централизованно, к тому же, до 2005 года балконы входили в состав квартир и граждане были уверены, что заказывая остекление они никак не посягают на общедомовое имущество.

В начале 2020 года в Петербурге приняли и тут же отменили штрафы за самовольное остекление балконов. А с весны управляющие компании стали рассылать гражданам письма с требованием предоставить разрешительные документы или демонтировать остекление на балконах. В противном случае жилкомсервисы грозят горожанам судами. "РГ" уже писала об этой ситуации: письма направляются всем жильцам квартир с самовольными конструкциями, лишиться остекления рискуют сотни тысяч человек, причем, это зачастую самые социально-незащищенные граждане: пенсионеры, инвалиды, семьи с маленькими детьми.

В самих жилкомсервисах ничего плохого в ситуации не видят, работники управляющих компаний утверждают, что просто наводят порядок.