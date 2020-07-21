Новости

ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию 16:38
Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда 16:30
Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей 16:28
Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом" 16:18
За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал 16:12
Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии 16:11
Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать 16:10
Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона 16:07
Выдающимся уральцам вручили госнаграды 16:01
Собянин: Северо-Восточная хорда от Дмитровки до Ярославки будет построена в 2022 году 15:52
В Крыму в ДТП погибли два человека 15:49
В некоторых районах Крыма выпала месячная норма осадков 15:47
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 15:43
На Ямале нашли отлично сохранившиеся останки мамонта 15:42
Опрос: Треть испанцев не может себе позволить нормальный отдых 15:39
В Италии предложили новую разгадку тайны смерти Рафаэля 15:35
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 15:35
Дегтярев решил пока не менять правительство Хабаровского края 15:28
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал 15:25
Июль в Москве перевыполнил норму по осадкам 15:22
В Томске разработали гимнастику для переболевших коронавирусом 15:13
Детям с Крайнего Севера разрешили поехать на юг 15:12
Лукашенко посоветовал "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси" 15:10
Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы 15:09
Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 15:09
Рубрика: Экономика

Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы

Текст: Вера Черенева
Жители петербургских хрущевок, на которых жилкомсервисы подают в суды за остекление балконов, стали массово пытаться согласовать конструкции. Но им запрещают это делать. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга разъяснил порядок получения разрешительной документации: общий посыл - облик фасада необходимо согласовывать централизованно, сразу по всему дому.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как сообщает пресс-служба КГА, заявление на комплексное изменение облика фасада должна подавать управляющая организация или объединение собственников.

От владельца квартиры, желающего остеклить свой балкон, заявление не примут, ведь облик фасада рассматривается в целом.

Какие дома снесут в Петербурге по программе реновации

В КГА рекомендуют управляющим компаниям провести собрание собственников и уже затем подавать документы на согласование изменение облика фасада.

Следующий этап - КГА может разрешить комплексное остекление фасада в том числе и с учетом уже размещенных конструкций, если они не нарушают архитектурно-градостроительный облик здания. Сейчас в районные администрации направлены соответствующие письма.

Стоит отметить, что тема остекления балконов стоит в Петербурге довольно остро. Причем, самая сложная ситуация с хрущевками и типовыми девятиэтажками, где остеклено не меньше половины балконов.

Балконы в этих домах активно стеклят последние тридцать лет. Причем, происходит это самовольно. По линии управляющих компаний гражданам никогда не предлагали сделать это централизованно, к тому же, до 2005 года балконы входили в состав квартир и граждане были уверены, что заказывая остекление они никак не посягают на общедомовое имущество.

В начале 2020 года в Петербурге приняли и тут же отменили штрафы за самовольное остекление балконов. А с весны управляющие компании стали рассылать гражданам письма с требованием предоставить разрешительные документы или демонтировать остекление на балконах. В противном случае жилкомсервисы грозят горожанам судами. "РГ" уже писала об этой ситуации: письма направляются всем жильцам квартир с самовольными конструкциями, лишиться остекления рискуют сотни тысяч человек, причем, это зачастую самые социально-незащищенные граждане: пенсионеры, инвалиды, семьи с маленькими детьми.

В самих жилкомсервисах ничего плохого в ситуации не видят, работники управляющих компаний утверждают, что просто наводят порядок.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Международные полеты возобновятся из шести городов России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками