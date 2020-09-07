Мэр Сочи возглавил оперштаб по поиску 11 пропавших туристов

Глава Сочи Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб по поиску исчезнувшей в минувшее воскресенье в окрестных горах незарегистрированной группы туристов из 11 человек (среди них восемь детей от девяти до 16 лет). По информации пресс-службы мэрии города-курорта, оперштаб развернут в администрации поселка Красная Поляна.

В него, кроме служб спасения, также вошли также представители администрации Сочи и экстренных служб.

- Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с "Кубань-СПАС", ЮРПСО МЧС и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи, - сказал Алексей Копайгородский.

Как уже рассказывала "РГ", накануне утром эта группа выдвинулась из поселка Эсто-Садок Адлерского района в горно-лесной массив. Они направились к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона Роза Хутор, и до сих пор не вернулись в свой лагерь. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, информация об инциденте поступила вчера в 23.25.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли конно-кинологические расчеты на пяти лошадях, а также вертолет Ми-8 с вертолетной площадки "Навагинка" с тремя спасателя ЮРПСО МЧС России на борту. Поиск пропавших людей ведут 64 человека и 12 единиц техники.

По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах.