Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы

Дети из Твери, найденные в горах Сочи и благополучно доставленные на вертолете Ми-8 МЧС России в поселок Красная Поляна, живы и здоровы. Медики курорта оказали им необходимую психологическую поддержку.

- Все восемь детей доставлены к нам, - сообщила главный врач городской больницы № 8 поселка Красная Поляна Сочи Марина Бралюк сегодня журналистам во время пресс-подхода. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В больницу их помещать не будут - патологических состояний нет. Им оказана психологическая помощь - просто поговорить, успокоить, утеплить. Мы будем наблюдать за ними в дальнейшем.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, каждая служба отработала на удовлетворительную оценку.

- Мы благодарим общественников, волонтеров, все службы, участвовавшие в этой спасательной операции, - добавил он.

Как сообщил начальник управления по Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльник, спасательная операция завершена, она длилась более 12 часов.

- Большое спасибо всем за работу, - уточнил он. - Оценку мы получим чуть позже. Самое главное, что дети живы и здоровы.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 13.16 спасатели эвакуировали 11 туристов со склона горы Ачишхо. С помощью бортовой лебедки и спасательной косынки их подняли на борт вертолета Ми-8. В Красной Поляне туристов ждали врачи скорой помощи.

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