В Сочи приземлился вертолет с заблудившимися в горах туристами

Новости

Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

В Сочи приземлился вертолет с заблудившимися в горах туристами

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Вертолет Ми-8 МЧС России с заблудившимися в горах Сочи 11 туристами на борту благополучно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов

На место прибыли несколько бригад скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что местонахождение потерявшихся накануне туристов удалось установить, они вышли на связь.

Как уже сообщалось, речь идет о группе из восьми несовершеннолетних от 11 до 16 лет и трех взрослых, прибывших из Твери, во главе с 34-летним тренером. Вчера утром они ушли в туристический поход и на тренировку, без подъема на канатных дорогах, своим ходом, предположительно на горном курорте "Роза Хутор". Заблудившиеся туристы оказались учащимися и работниками СДЮШОР Твери по лыжному спорту.

Напомним, прокуратура Кубани оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского