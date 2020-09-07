В Сочи приземлился вертолет с заблудившимися в горах туристами

Вертолет Ми-8 МЧС России с заблудившимися в горах Сочи 11 туристами на борту благополучно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

На место прибыли несколько бригад скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что местонахождение потерявшихся накануне туристов удалось установить, они вышли на связь.

Как уже сообщалось, речь идет о группе из восьми несовершеннолетних от 11 до 16 лет и трех взрослых, прибывших из Твери, во главе с 34-летним тренером. Вчера утром они ушли в туристический поход и на тренировку, без подъема на канатных дорогах, своим ходом, предположительно на горном курорте "Роза Хутор". Заблудившиеся туристы оказались учащимися и работниками СДЮШОР Твери по лыжному спорту.

Напомним, прокуратура Кубани оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов.