Пропавшие в горах Сочи туристы с детьми вышли на связь

Туристы, накануне пропавшие в горах Сочи, вышли на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

"Группа нашлась, все живы", - говорится в сообщении.

Причиной потери связи с группой из 11 человек, включая восьмерых детей, стал сход с маршрута следования.

Как уже сообщалось, накануне утром туристы вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона Роза Хутор, но не вернулась в свой лагерь. СК начал проверку по данному факту.