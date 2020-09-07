СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району города Сочи организовали поиск группы из 11 туристов, а также доследственную проверку по сообщению об их безвестном исчезновении. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, утром 6 сентября незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 10 до 17 лет, направилась из села Эстосадок (оно находится рядом с Красной Поляной) в горнолесной массив к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Сейчас на месте ЧП работают следственная группа во главе со следователем территориального следственного отдела и следователем-криминалистом СК РФ по региону. Органами следствия для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами организованы поисковые мероприятия, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства. В рамках доследственной проверки будут выясняться все обстоятельства исчезновения туристов и их местонахождение, по окончании будет принято процессуальное решение. Проведение проверочных мероприятий находится на контроле руководства регионального управления СК России.

Ранее сообщалось, что глава Сочи Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб по поиску исчезнувшей группы туристов. В развернутый в администрации поселка Красная Поляна оперштаб, кроме служб спасения, также вошли также представители администрации Сочи и экстренных служб.

По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах.