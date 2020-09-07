Новости

СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми 10:28
В Ирландии хотят сократить сроки карантина для инфицированных COVID-19 10:25
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео 10:25
В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности 10:20
Около 25 тысяч москвичей записались на исследование вакцины от COVID-19 10:10
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных 10:01
В Петербурге научили лазеры "выращивать" детали для авиадвигателей 09:57
Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии 09:52
Три человека погибли при пожаре в Зеленограде 09:51
Банковский счет Елены Летучей арестовали за долги 09:44
В Приамурье из-за тайфуна "Хайшен" объявлено штормовое предупреждение 09:30
Самолет совершил аварийную посадку на трассе в Коми 09:27
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 09:13
Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Ученые создали недорогой аналог платиновых препаратов от рака 09:07
Из-за пожаров в пяти округах Калифорнии ввели режим ЧС 08:57
В Подмосковье началась вакцинация от гриппа 08:57
В ООН заявили об ответственности Киева за водоснабжение Крыма 08:36
В столице Индии спустя пять месяцев открылось метро 08:33
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков 08:17
Южная Корея сумела погасить вторую волну COVID-19 08:17
В Лондоне возобновится суд над Ассанжем 08:06
Видео: китайский электрокар эффектно взорвался во время подзарядки 08:00
В понедельник в Москве воздух прогреется до +24 07:24
Сухой матч Худобина помог "Далласу" повести в серии против "Вегаса" 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
07.09.2020 10:28
Рубрика: Происшествия

СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району города Сочи организовали поиск группы из 11 туристов, а также доследственную проверку по сообщению об их безвестном исчезновении. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Для поисков 11 туристов в горах Сочи привлекли авиацию

По данным ведомства, утром 6 сентября незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 10 до 17 лет, направилась из села Эстосадок (оно находится рядом с Красной Поляной) в горнолесной массив к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Сейчас на месте ЧП работают следственная группа во главе со следователем территориального следственного отдела и следователем-криминалистом СК РФ по региону. Органами следствия для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами организованы поисковые мероприятия, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства. В рамках доследственной проверки будут выясняться все обстоятельства исчезновения туристов и их местонахождение, по окончании будет принято процессуальное решение. Проведение проверочных мероприятий находится на контроле руководства регионального управления СК России.

Ранее сообщалось, что глава Сочи Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб по поиску исчезнувшей группы туристов. В развернутый в администрации поселка Красная Поляна оперштаб, кроме служб спасения, также вошли также представители администрации Сочи и экстренных служб.

По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики
СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники