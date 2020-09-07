Пропавшие в Сочи туристы отправились по неизвестным маршрутам

Пропавшие в горах Сочи туристы предположительно отправились по непроложенным маршрутам. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе сочинского горного курорта "Роза Хутор"

"Поисково-спасательные работы велись под руководством МЧС в районе Красной Поляны в течение всей ночи и утра. В том числе спасатели "Розы Хутор" тщательно исследовали территорию курорта как один из возможных маршрутов, где предположительно могла оказаться разыскиваемая группа туристов, - в пресс-службе курорта. - Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте".

Также выяснилось, что группа не проживала в отелях горного курорта. Поиски продолжаются.

Как уже сообщалось, накануне утром 11 туристов, среди которых восемь детей от девяти до 16 лет, вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона "Розы Хутор", и до сих пор не вернулась в свой лагерь.

По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах.

СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми. Сейчас на месте ЧП работают следственная группа СКР по краю. Организованы поисковые мероприятия для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами. Привлечено более 150 человек, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства.

Оперативный штаб по поиску исчезнувшей группы возглавил глава Сочи Алексей Копайгородский.