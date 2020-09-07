Прокуратура оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту исчезновения группы из 11 туристов в горах Сочи. В настоящее время пропавшие вышли на связь, поисковые группы направлены в район их дислокации.

По предварительной информации, туристы заблудились и провели ночь в лесу. В ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь.

Установлено, что накануне утром группа из восьми несовершеннолетних от 11 до 16 лет и трех взрослых, прибывших из Твери, во главе с 34-летним тренером ушла в туристический поход и на тренировку, без подъема на канатных дорогах, своим ходом, предположительно на горном курорте "Роза Хутор". Туристы являются учащимися и работниками СДЮШОР Твери по направлению лыжный спорт.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, по состоянию на 11.00, старший группы вышел на связь, состояние здоровья удовлетворительное. К месту нахождения группы, на горе Ачишхо, выдвинулись спасатели Кубань-СПАС и конно-кинологического центра МЧС России. До ближайшего населенного пункта - поселка Красная Поляна - восемь километров. Группа находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. За ними планируют отправить вертолет Ми-8.

В ходе проверки будет дана оценка организации отдыха и оздоровления детей, а также исполнению требований законодательства при проведении туристических маршрутов.