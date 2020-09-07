СК установил местонахождение пропавших в горах Сочи туристов

В Сочи следователи установили местонахождение группы туристов, пропавших накануне. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

"Следственным отделом по Адлерскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю в рамках проведения доследственной проверки, организованной по факту безвестного исчезновения группы из 11 туристов, в том числе, 8 детей в возрасте от 10 до 17 лет установлено местонахождение пропавших", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пропавшие в горах Сочи туристы с детьми вышли на связь.

Как уже сообщалось, накануне утром группа туристов вышла из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горнолесной массив. Она направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона "Розы Хутор".

По состоянию на 4.30, были привлечены 64 человека и 12 единиц техники, а позже их количество увеличилось до 198 человек и 18 единиц техники.