МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов

МЧС России расширило группу по поиску пропавших в горах Сочи туристов, в том числе детей, сообщили в ведомстве.

По состоянию на 4.30, были привлечены 64 человека и 12 единиц техники. Сейчас 198 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и семь единиц техники.

Как уже сообщалось, накануне утром 11 туристов, среди которых восемь детей от девяти до 16 лет, вышли из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горно-лесной массив. Группа направилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров южного склона "Розы Хутор", и до сих пор не вернулась в свой лагерь.

Для поисков в труднодоступных местах привлекли спасателей на квадроциклах, конно-кинологические расчеты на пяти лошадях, а также вертолет Ми-8.

По предварительным данным спасателей, все члены этой группы приехали из Твери для тренировок на роликовых лыжах. Туристы отправились по непроложенным маршрутам.

СК выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми.