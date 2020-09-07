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07.09.2020 14:14
Рубрика: Общество

В Свердловской области объяснили, когда школьников переведут на удаленку

Текст: Юлия Мякишева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев развеял слухи о скором возвращении учебных заведений на удаленку.

- Школы Среднего Урала будут переходить на дистанционное обучение полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25 процентов, - сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
В случае ухудшения эпидемситуации вузы снова уйдут на удаленку

Он отметил, что на онлайн-обучение уже перевели две школы. Там заболели сотрудники, которые посещали педсоветы. Еще в четырех школах Екатеринбурга на дистанционную учебу ушли по одному классу. Закрыт один детсад и по одной группе в двух садиках.

Для тех коллективов, что возвращаются к работе после карантина, применяются особенные требования: обязателен медосмотр, ношение и смена масок, отдельный вход и кабинет рядом со входом, питание в отдельное время и из одноразовой посуды.

Напомним, на прошлой неделе заместитель губернатора Павел Креков заявил, что детей, которые не прошли тест на коронавирус после отдыха за границей, будут отстранять от уроков и не пускать в школу.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19 за последние сутки в области зарегистрировано 125 новых заражений. Всего случаев - 26163. Выписали еще 61 человека. Всего справилось с болезнью 20364 пациента. Скончались еще двое, за все время жертвами болезни стали 479 человек.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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