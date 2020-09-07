В Японии от тайфуна пострадали 36 человек

От тайфуна "Хайшэнь" на юго-западе Японии пострадали 36 человек. Больше всего людей получили травмы на острове Кюсю в префектурах Нагасаки, Кагосима и Кумамото. Телеканал NHK сообщил также о четырех пострадавших в префектуре Ямагути.

Как и обещали синоптики, тайфун ударил по региону в ночь с воскресенья на понедельник. Ураганные порывы ветра повредили линии электропередач, оставив без света порядка 440 тысяч домов на юго-западе Японии, пишет ТАСС. Ранее власти рекомендовали жителям страны покинуть свои дома и разместиться в специальных эвакуационных центрах.

Сейчас тайфун "Хайшэнь" со скоростью 40 километров в час движется к Корейскому полуострову. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 60 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в понедельник из-за шторма на юго-западе Японии может выпасть более 200 миллиметров осадков. Из-за стихии в стране приостановлено движение скоростных поездов и отменены десятки авиарейсов.