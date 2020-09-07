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07.09.2020 19:25
Рубрика: Легковые авто

В России стартовало производство обновленного бестселлера Kia

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Санкт-Петербурге стартовало производство обновленного Kia Rio. Как говорится в пресс-релизе корейской компании, который поступил в "РГ", рестайлинговая модель создана специально для России, на основе обратной связи с покупателями и с учетом предпочтений российских автомобилистов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Седан получил линзованную головную оптику с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, оригинальную рельефную бамперную группу, фирменную решетку радиатора в виде "улыбки тигра", а также антенну-плавник на крыше и колесные диски нового дизайна. За счет бамперов габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм.

В то же время в техническом плане изменений нет. Rio по-прежнему будет оснащаться двумя вариантами атмосферных бензиновых четырехцилиндровых двигателей - 1,4 л (100 л. с.), или 1,6 л (123 л. с.). Оба двигателя могут сочетаться с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссиями.

В ближайшее время будут названы сроки старта продаж и цены на автомобиль. Напомним, стоимость нынешнего Kia Rio варьируется от 804 900 руб до 1 114 900 рублей.

Модель является бестселлером корейской компании. В прошлом месяце дилеры марки реализовали 7664 Rio. Автомобиль попал в топ-3 самых продаваемых машин России, уступив лишь Lada Granta и Lada Vesta.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia